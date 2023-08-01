В Белоруссии выявили рост числа нарушений при полетах беспилотников

По сведениям генпрокуратуры республики, в департаменте авиации министерства транспорта и коммуникаций зарегистрировали 195 сообщений о нарушениях в 2023 году

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии внесла представление директору департамента авиации министерства транспорта и коммуникаций в связи с ростом числа нарушений при выполнении полетов сверхлегкой авиации и беспилотников. Об этом сообщила прокуратура республики.

"Наблюдается рост количества нарушений при осуществлении полетов воздушными судами сверхлегкой авиации и беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По данным прокуратуры, в департаменте авиации уже зарегистрировано 195 сообщений о нарушениях в текущем году и 126 в прошлом году.

"Бесконтрольное использование вышеуказанных летательных аппаратов представляет угрозу для безопасного функционирования воздушного транспорта, общественной безопасности", - отметила прокуратура. Она обратила внимание на то, что подобные полеты выполнялись в основном над местами массового скопления людей, над промышленными и иными объектами. В одном случае грубое нарушение техники пилотирования легкомоторного самолета привело к катастрофе и гибели экипажа.

Авиационные правила в республике обязывают пользователя воздушного пространства подать заявку на его использование в государственное предприятие "Белаэронавигация". В случае аэрофотосъемки при эксплуатации дрона необходимо наличие разрешения Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии.