Бойцы палестинского движения ФАТХ окружают экстремистов в лагере беженцев на юге Ливана

По сведениям источника, экстремисты сорвали соглашение о прекращении огня, объявленное 31 июля лидером Насеристской народной организации

БЕЙРУТ, 1 августа. /ТАСС/. Ожесточенные перестрелки с применением гранатометов и минометов возобновились в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в муниципалитете города Сайда, бойцы движения ФАТХ начали операцию окружения оплота экстремистских группировок в квартале Бриксат в западной части лагеря.

"Основной силой, противостоящей фатховцам в Айн аль-Хильве, является радикальная организация "Джунд аш-Шам" [запрещена в РФ], причастная ко многим терактам в Ливане и соседних с ним странах, - отметил собеседник. - Ее боевики подозреваются в расправе над военным командиром ФАТХ Абу Ашрафом аль-Армуши, покушение на которого было совершено 30 июля".

По сведениям источника, экстремисты сорвали соглашение о прекращении огня, объявленное 31 июля лидером Насеристской народной организации, депутатом парламента Усамой Саадом. Он выступил посредником на переговорах между сторонами.

В понедельник секретарь движения ФАТХ в Сайде Махер Шубайта заявил, что его отряды согласились прекратить огонь, чтобы провести расследование обстоятельств гибели командира аль-Армуши, найти и выдать его убийц ливанским властям. "В ответ позиции наших бойцов подверглись обстрелу, - указал Шубайта. - Несколько снарядов разорвалось у пропускного пункта на въезде в лагерь, в результате получили ранения ливанские военные". Как сообщил палестинский функционер, отряды ФАТХ намерены окружить оплот экстремистов и принудить их сложить оружие.

Вспышки столкновений в лагере, где укрываются члены экстремистских группировок, происходили в марте и мае 2023 года, однако они не были такими ожесточенными. В 2013 году ливанская армия подавила вооруженный мятеж в Сайде, который возглавлял радикальный проповедник шейх Ахмед аль-Асир. Несколько десятков боевиков из числа его сторонников укрылись в Айн аль-Хильве. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются автономией, а общая численность беженцев оценивается в 450 тыс.