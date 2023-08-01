Глава парламента Грузии осудил слова посла США о митинге в Батуми из-за судна с россиянами

Шалва Папуашвили назвал высказывания Келли Дегнана манипуляцией и "опасным путем"

ТБИЛИСИ, 1 августа. /ТАСС/. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал манипуляцией и "опасным путем" слова посла США в Тбилиси Келли Дегнан о протестах в Батуми против захода круизного лайнера Astoria Grande, на котором находились туристы из РФ.

Дегнан в понедельник, комментируя митинг против прибытия корабля, сообщила журналистам, что никто не должен надеяться, что грузины будут приветствовать людей из той страны, которая "оккупирует 20% территорий Грузии". Она также добавила, что не имеет значения люди из РФ приедут в Грузию сухопутным путем или морским.

"Я откликнусь на заявление посла США о том, что волей народа является, что российские туристы не должны приезжать ни морским, ни сухопутным путем. Она сказала это, и говорить такое при 150 или даже 300-500 активистах является обыкновенной манипуляцией и не имеет связи с грузинским народом. Вообще, подобные заявления со стороны иностранных дипломатов являются опасным путем", - сообщил Папуашвили грузинским журналистам.

Круизный лайнер прибыл в Батуми в понедельник на рассвете. С поздней ночи там собрались представители оппозиционных партий, они утверждали, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия на Украине, а также независимость Абхазии. Время от времени возникали стычки с полицией. Ее сотрудники задержали 23 человека. Судно Astoria Grande покинуло порт в понедельник вечером, после чего митинги прекратились.