Неизвестный напал на консульство Швеции на западе Турции

Как сообщил портал Mynet, тяжело ранен сотрудник дипмиссии

АНКАРА, 1 августа. /ТАСС/. Неизвестный совершил нападение на консульство Швеции в Измире на западе Турции, тяжело ранен сотрудник дипмиссии.

Как сообщает новостной портал Mynet, нападавший имел сирийское гражданство. Вооруженное нападение он совершил из-за проблем с получением визы.

В результате нападения ранения получила гражданка Турции, работавшая в консульстве.

В последние месяцы отношения между Турцией и Швецией, которая ожидает одобрения турецким парламентом ее заявки на вступление в НАТО, обострились на фоне акций сожжения Корана в Стокгольме. Власти Турции крайне резко реагируют на проводимые в странах Европы, в частности в Дании и Швеции, акции осквернения Корана.

30 июля глава турецкого МИД Хакан Фидан в телефонном разговоре со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом сообщил, что Турция ожидает от Швеции конкретных шагов для недопущения акций, направленных на осквернение священного для мусульман Корана.