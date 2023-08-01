1 августа, 15:29,
обновлено 1 августа, 15:46

Неизвестный напал на консульство Швеции на западе Турции

Yavuz Ozden/ DIA Images via AP, архив
© Yavuz Ozden/ DIA Images via AP, архив

Как сообщил портал Mynet, тяжело ранен сотрудник дипмиссии

АНКАРА, 1 августа. /ТАСС/. Неизвестный совершил нападение на консульство Швеции в Измире на западе Турции, тяжело ранен сотрудник дипмиссии.

Читайте также
Мнение
Сожжение Корана: почему власти Швеции вновь это допустили

Как сообщает новостной портал Mynet, нападавший имел сирийское гражданство. Вооруженное нападение он совершил из-за проблем с получением визы.

В результате нападения ранения получила гражданка Турции, работавшая в консульстве.

В последние месяцы отношения между Турцией и Швецией, которая ожидает одобрения турецким парламентом ее заявки на вступление в НАТО, обострились на фоне акций сожжения Корана в Стокгольме. Власти Турции крайне резко реагируют на проводимые в странах Европы, в частности в Дании и Швеции, акции осквернения Корана.

30 июля глава турецкого МИД Хакан Фидан в телефонном разговоре со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом сообщил, что Турция ожидает от Швеции конкретных шагов для недопущения акций, направленных на осквернение священного для мусульман Корана. 

Теги:
ШвецияТурция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация