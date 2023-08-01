США не видят угроз безопасности Польши и других членов НАТО от ЧВК "Вагнер"

В Белом доме заявили, что внимательно следят за ситуацией

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не усматривают никаких угроз безопасности Польши и других европейских членов НАТО со стороны российской ЧВК "Вагнер". Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Нам не известно ни о какой конкретной угрозе со стороны "Вагнер" в адрес Польши или кого бы то ни было еще из наших союзников по НАТО. И мы, разумеется, внимательно за этим следим", - сказал представитель Белого дома.

"Конечно, мы привержены статье 5 и, как заявлял президент, защите каждого дюйма территории НАТО. Но, опять-таки, нет свидетельств того, что "Вагнер" представляет такую угрозу альянсу", - отметил Кирби.

По его словам, США не в состоянии дать точную картину географического распределения сил ЧВК "Вагнер". "Мы считаем, что, разумеется, некоторые [подразделения ЧВК "Вагнер"] переместились в Африку <...>. Мы считаем, что некоторые, вероятно, все еще находятся на Украине, хотя они, кажется, не имеют никакого воздействия на ход боевых действий там. И, разумеется, мы считаем, что некоторые переместились в Белоруссию", - добавил сотрудник СНБ.

Ранее Минск сообщил, что военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отработали выполнение учебно-боевых задач на полигоне Брестский, расположенном вблизи белорусско-польской границы. До этого бойцы ЧВК "Вагнер" участвовали в подготовке военнослужащих Территориальных войск Белоруссии в районе города Осиповичи.

Власти Польши приняли решение укрепить границу страны с Белоруссией из-за прибытия в республику ЧВК "Вагнер". Также было заявлено, что Польша, Литва и Латвия могут полностью изолировать Белоруссию в случае серьезных инцидентов на границах ЕС и НАТО с участием ЧВК "Вагнер". Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал беспочвенными опасения Варшавы из-за присутствия бойцов ЧВК "Вагнер" на территории республики. По его словам, их прибытие на полигон у границы с Польшей связано исключительно с процессом обучения белорусских подразделений.