Белый дом заявил, что США не видят свидетельств причастности России к перевороту в Нигере

Вашингтон еще не принял решение о возможности прекращения оказания помощи этой африканской стране, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Власти США не видят никаких свидетельств причастности России к государственному перевороту в Нигере, Вашингтон еще не принял решение о возможности прекращения оказания помощи этой африканской стране. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Честно говоря, по нашему мнению, нет свидетельств того, что за этим стоит Россия, что Россия материально поддерживает это каким-либо образом или фактически оказывает этому любую поддержку и что Россия как-либо несет ответственность за происходящее", - признал Кирби.

"Я не могу рассуждать о каком-либо "эффекте домино" в регионе", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста о возможности переворотов в других африканских странах. "Сложно рассуждать о том, что будет какой-то, как вы говорите, "эффект домино". Мы сейчас такого не наблюдаем", - добавил он.

"И мы не приняли какого-либо решения, но, безусловно, проведем тщательную оценку относительно продолжения нашей помощи. Мы очень ясно дали понять руководству Нигера, каковы могут быть в данном случае последствиям при потере поддержки США. Но никаких решений еще не принято", - добавил он, говоря о возможности прекращения содействия Нигеру со стороны США.

26 июля поднявшая мятеж группа военных Нигера объявила по телевидению об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. 28 июля они сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани.