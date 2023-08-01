В ЮАР заявили, что госперевороты в Африке возникли в результате проблем на континенте

По словам главы ведомства Наледи Пандор, достижения последних десятилетий в построении в Африке демократии и поддержании устойчивого экономического развития были подорваны ростом бедности, увеличением безработицы, финансовыми кризисами, последствиями пандемии

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Дестабилизация ситуации в Африке, которая выражается в государственных переворотах в некоторых странах континента, вызвана как внутренними проблемам, так и внешними, включая продолжающийся кризис на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

"До недавнего времени нам казалось, что неконституционный способ захвата власти в странах Африки остался в истории, однако сейчас мы являемся свидетелями его возвращения, - отметила Пандор на встрече дипломатов из африканских стран, аккредитованных в ЮАР. - Африка оказалась сейчас перед опасными вызовами, включая терроризм, насильственный экстремизм. Радикализация распространились на все регионы континента".

Глава МИД ЮАР заявила, что достижения последних десятилетий в построении в Африке демократии и поддержании устойчивого экономического развития были в последние годы подорваны ростом бедности, увеличением безработицы, финансовыми кризисами, последствиями пандемии ковида. "Все эти факторы негативно повлияли на Африку и повернули вспять наши достижения, - подчеркнула Пандор. - Дало о себе знать и изменение климата. Следует также признать, что глобальные проблемы затрагивают нас в столь же значительной степени, как и наши местные. Так, продолжающийся кризис на Украине является фактором, который влияет на нашу способность двигаться вперед в своем развитии".