Мэр Брно выразила готовность уйти в отставку из-за подозрений в употреблении наркотиков

Как сообщил портал blesk.cz, Маркета Ванькова категорически отвергает подозрения в употреблении кокаина или других сильнодействующих наркотиков

ПРАГА, 1 августа. /ТАСС/. Мэр Брно, второго по численности населения после Праги города Чехии, Маркета Ванькова выразила готовность уйти в отставку из-за подозрений в употреблении наркотиков. Об этом сообщил новостной портал blesk.cz.

В социальных сетях появилась фотография, на которой Ванькова и ее заместитель Роберт Керндл стоят над телефоном с разложенными на нем дорожками неизвестного белого порошка, напоминающего кокаин. Мэр, утверждавшая ранее, что это фотомонтаж, заявила затем, что такой снимок мог быть сделан, но она не может вспомнить, при каких обстоятельствах. Она не исключила, что это фото двух- или трехлетней давности.

Ванькова, согласно данным портала, категорически отвергает подозрения в употреблении кокаина или других сильнодействующих наркотиков. Она говорит, что не принимала ничего сильнее марихуаны и не знает, какой порошок зафиксирован на снимке, попавшем в соцсети. Скандал, возникшей вокруг мэра, станет 7 августа предметом обсуждения на встрече муниципальных политиков Брно.