Генпрокуратура разоблачила масштабную схему уклонения от призыва в 11 регионах Украины

По данным ведомства, в рамках расследования провели почти 100 санкционированных обысков

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины провели почти 100 обысков в 11 регионах страны и разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в рамках мобилизации. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам организации уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. В рамках расследования проведено почти 100 санкционированных обысков", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Обыски проходили в Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областях, а также в Киеве. "По данным следствия, должностные лица районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (аналог военкоматов - прим. ТАСС) в областях, действуя совместно с членами военно-врачебной комиссии, при посредничестве третьих лиц, наладили схему выдачи справок о признании мужчин непригодными к военной службе по состоянию здоровья. В дальнейшем военнообязанных снимали с воинского учета", - уточнили в прокуратуре. Отмечается, что сумма взятки в среднем составляла $6 тыс., а полученные справки использовались для выезда за границу.

По данным ведомства, в ходе обысков обнаружена и изъята медицинская документация, журналы регистрации медицинских заключений и справок пациентов. Кроме того, по адресам мест проживания уклонистов также изъяты оригиналы справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья и временные удостоверения военнообязанных с указанием непригодности к военной службе.

Военное положение введено на Украине 24 февраля 2022 года, в тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В соответствии с документом наложен запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Тем не менее украинские СМИ регулярно сообщают о трудностях в проведении мобилизации, выявлении каналов выезда из страны уклонистов по поддельным справкам. В сентябре 2022 года представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщал, что пограничники ежедневно задерживают от 100 до 200 человек, которые пытаются выехать из страны, нарушая запрет, связанный с действием военного положения. Кроме того, ежедневно задерживают тех, кто пытается пересечь границу нелегально. В июле 2023 года глава Львовского областного территориального центра комплектования заявлял, что добровольно служить в Вооруженные силы Украины идут лишь 20% от необходимого числа военнообязанных.