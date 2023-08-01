В ООН заявили об отсутствии информации об инциденте в Черном море с российскими судами

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что Киев предпринял попытку атаковать гражданские транспортные суда России безэкипажными катерами

ООН, 1 августа. /ТАСС/. ООН не обладает собственной информацией относительно попытки украинских сил атаковать российские гражданские транспортные суда в Черном море безэкипажными катерами. Об этом сообщил ТАСС заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"У нас нет информации об этом из первых рук", - сказал он.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами, корабли ВМФ России их своевременно обнаружили и уничтожили. Инцидент произошел в юго-западной части Черного моря, российские суда следовали к проливу Босфор.