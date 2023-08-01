В "Хезболлах" призвали молодежь исламских стран наказать осквернителей Корана в Европе

Лидер шиитской партии в Ливане шейх Хасан Насрулла заявил, что позиция, занятая министрами иностранных дел Организации исламского сотрудничества на совещании 31 июля, разочаровала мусульман

БЕЙРУТ, 1 августа. /ТАСС/. Лидер шиитской партии "Хезболлах" в Ливане шейх Хасан Насрулла призвал молодежь исламских стран взять на себя инициативу и ответить подобающим образом на осквернение священной для мусульман книги Коран в некоторых европейских странах. Об этом он заявил в обращении, переданном телеканалом Al Manar.

По словам шиитского политика, позиция, занятая министрами иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) на совещании 31 июля, разочаровала мусульман. "Это слабый и недостойный ответ на брошенный провокаторами вызов, - заявил Насрулла. - Поэтому исламской молодежи следует не дожидаться запоздалой реакции властей, а действовать самостоятельно и наказать осквернителей Корана в Европе".

Ранее шиитский политик расценил публичное сожжение копий священной книги перед посольствами Египта, Ирака и Турции в Копенгагене "как агрессию против исламского мира и двух миллиардов мусульман".

31 июля ОИС провела экстренное совещание на уровне глав МИД для подготовки мер противодействия проявлениям исламофобии, которые были отмечены в последнее время в странах Запада. Встреча проводилась по инициативе Ирака, который предложил сформировать комитет ОИС, чтобы вести диалог со странами Европейского союза для пресечения актов сожжения Корана.

Антиисламские акции, участники которых сожгли Коран, состоялись 25 июля у посольств Египта и Турции в Копенгагене. Аналогичная выходка была совершена днем ранее у посольства Ирака. Все они были организованы праворадикальной группой "Датские патриоты". 28 июня с разрешения шведской полиции в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. 20 июля он устроил новую провокацию перед иракским посольством в Стокгольме, после этого посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих.