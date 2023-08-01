Британия не обсуждает с МУС возможность привлечения Лукашенко к ответственности

Замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад сообщил, что прокурор Международного уголовного суда должен определить, кому следует предъявить обвинения в предполагаемом совершении военных преступлений в тех случаях, когда МУС обладает юрисдикцией

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Британские власти не обсуждают с представителями Международного уголовного суда (МУС) возможность предъявления обвинений президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с его ролью в эвакуации детей из зоны боевых действий на Украине. Об этом сообщил замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад.

"Прокурор МУС должен определить, кому следует предъявить обвинения в предполагаемом [совершении] военных преступлений в тех случаях, когда МУС обладает юрисдикцией. Правительство не ведет переговоры и не собирается вести их с МУС о том, кому следует предъявить обвинения в связи с ситуацией на Украине", - указал Ахмад, отвечая на письменный запрос члена Палаты лордов британского парламента Дэвида Олтона о возможности преследования Лукашенко.

18 июля комитет по иностранным делам Европарламента утвердил доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера МУС в Гааге на арест Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на Украине.

МУС 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.