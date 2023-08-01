Премьер Пакистана заявил о готовности к переговорам с Индией о нормализации отношений

Шахбаз Шариф добавил, что война не является средством решения спорных вопросов между странами

ИСЛАМАБАД, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил готовность начать переговоры с Индией о нормализации двусторонних отношений.

"Две страны не могут являться нормальными соседями, если серьезные вопросы [в их отношениях] не будут решаться путем содержательных мирных переговоров", - приводит слова главы правительства газета Dawn.

Подразумевая Индию и Пакистан, Шариф заявил, что война не является средством решения спорных вопросов между странами. "Мы не испытываем вражды к кому-либо. Мы должны заботиться о себе, строить наше государство и отношения с нашим соседом. Мы готовы говорить с ним при условии, что он с пониманием относится к нашим проблемам и настроен серьезно обсуждать назревшие вопросы за столом переговоров, потому что война больше не способ их решения", - сказал он.

Шариф подчеркнул, что Пакистан обладает оружием массового уничтожения, но ядерный арсенал необходим стране в оборонительных целях. Напомнив, что за 75 лет существования Пакистана он трижды участвовал в войнах, премьер-министр сказал, что они "привели к еще большей бедности, безработице и нехватке ресурсов для финансирования образования, здравоохранения и благосостояния людей".

Комментируя заявление Шарифа, индийская газета Hindustan Times отмечает, что Индия не вступала в переговоры с Пакистаном о нормализации отношений после серии нападений и захватов заложников в индийском Мумбаи, совершенных в 2008 году прибывшими из исламской республики террористами. Для Индии неприемлемо требование Пакистана об отмене решения упразднить особый статус штата Джамму и Кашмир, что является пакистанским условием возобновления двусторонних переговоров. Вылазки в этом регионе боевиков базирующихся в Пакистане экстремистских группировок, в том числе теракт в Пулваме, который привел к гибели 40 индийских солдат в феврале 2019 года, вызвали резкое обострение индийско-пакистанских отношений, подчеркивает издание.