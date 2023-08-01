Во Франции сообщили, что вывод военных из Нигера пока не рассматривается

В настоящее время самолеты Министерства вооруженных сил Франции задействованы для эвакуации 1,5 тыс. европейских граждан

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Вопрос о выводе военнослужащих Франции с территории Нигера пока не стоит на повестке дня, заявили в Главном штабе ВС Франции агентству AFP.

В настоящее время самолеты Министерства вооруженных сил Франции задействованы для эвакуации 1,5 тыс. европейских граждан, из которых 700 - французы. Как сообщили в Главном штабе ВС Франции телеканалу LCI, два самолета уже приземлились в аэропорту Ниамея, во вторник вечером должен прибыть третий борт. Также в МИД Франции заявили, что операция по эвакуации будет длиться "до завтрашнего вечера", в течение этого периода французские дипломаты остаются в тесном контакте с нынешними властями Нигера.

26 июля поднявшая мятеж группа военных Нигера объявила по телевидению об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. 28 июля они сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани.

Резкий рост напряженности в Западной Африке произошел после того, как 30 июля экстренный саммит ECOWAS, состоявшийся в столице Нигерии Абудже, подтвердил свою позицию, согласно которой находящийся в руках мятежников Базум остается законным президентом Нигера. При этом саммит дал нигерским военным неделю на выполнения этих требований. В противном случае ECOWAS пригрозил принять против мятежников "все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка", и не исключил "использование силы".

Военные, совершившие в Нигере государственный переворот, обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить Базума. В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны сейчас находятся военные подразделения Германии, Италии, США. Численность войск США достигает 1 тыс. человек, сообщало агентство Аssociated Press.