1 августа, 16:34
Кризис в Сирии

В центральной части Сирии при атаке боевиков ИГ погибли семь человек

По данным телеканала Al Hadath, жертвами атаки стали пятеро сирийских военных и двое гражданских лиц

БЕЙРУТ, 1 августа. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) совершили нападение на колонну автоцистерн с нефтью в центральной части Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным канала, в момент нападения колонна в сопровождении военнослужащих сирийской армии двигалась по одной из дорог на востоке провинции Хама.

Утверждается, что жертвами атаки стали семь человек: пятеро сирийских военных, а также двое гражданских лиц - водители нефтевозов. 

Теги:
СирияКризис в Сирии
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