США считают возможным дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон проводит консультации со странами в Западной Африке относительно дальнейших шагов

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Власти США считают, что пока еще сохраняется возможность для урегулирования ситуации в Нигере дипломатическим путем, Вашингтон проводит консультации со странами в Западной Африке относительно дальнейших шагов. Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы все еще считаем, что есть пространство для дипломатии, оно уменьшается. Мы хотим, чтобы внимание было сосредоточено на этом", - сказал он. Кирби также отметил, что США "не видели полной поддержки в вооруженных силах" и со стороны общества в отношении генерала Абдурахмана Тчиани, которого группа поднявших мятеж военных Нигера назвала главой государства.

"Я не стану теоретизировать о возможности применения силы Экономическим сообществом стран Западной Африки. Я предоставлю им самостоятельно говорить о своих планах, о том, что они могут сделать или не сделать. Мы активно взаимодействуем с ними, поддерживаем контакт с ними, с руководством западноафриканских государств касательно различных дальнейших шагов в данной сфере. Но я не стану говорить о возможном применении силы ими, а также о том, какой могла бы быть реакция США на это", - добавил сотрудник СНБ.

Говоря о ситуации в Нигере, Кирби отметил, что в связи с отсутствием угроз американским гражданам или объектам Соединенные Штаты пока не изменили позицию относительно своего присутствия в Нигере. "Как вы знаете, у нас там около 1 тыс. военных. Они находятся там в контртеррористических целях и для развития партнерства с нигерийскими военными. Пока не принято никаких решений о том, чтобы привлечь их каким-либо образом к содействию эвакуации, которую проводят другие страны. И пока не принято решений о переброске каких-либо дополнительных сил ближе к Нигеру", - сообщил он.