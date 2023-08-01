В Пентагоне заявили, что США ищут способ донести до РФ обеспокоенность трениями в Сирии

В Вашингтоне прокомментировали недавние случаи сближения российских и американских летательных аппаратов над страной

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Американская администрация ищет способ донести до Москвы степень своей обеспокоенности трениями между ВКС России и ВВС США в небе Сирии. Об этом заявила на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

"Мы следим за этим очень внимательно. Мы напряженно решаем в рамках всего правительства США вопрос о том, как лучше всего довести до россиян эту обеспокоенность. Потому что нам во многом повезло, что упомянутые вами инциденты затрагивали беспилотники, что не было потерь личного состава. Иначе шел бы совсем, совсем другой разговор", - сказала сотрудник Пентагона, комментируя недавние случаи сближения российских и американских летательных аппаратов над Сирией.

"Когда страны вроде России и КНР действуют таким образом, мы находимся на действительно создающей проблемы и опасной траектории", - считает Карлин. "Мы ясно хотим дать понять, что происходит именно это", - сказала помощник главы военного ведомства.

При этом она отвергла предположение о том, что ситуация в Сирии развивается таким образом в связи с сокращением масштабов военного присутствия США на Ближнем Востоке. "Есть представление, которого особенно придерживаются некоторые наши партнеры на Ближнем Востоке и которое заключается в том, что Соединенные Штаты бросают регион. Я не вижу свидетельств того, что это соответствует действительности", - заявила Карлин. Она напомнила, что в регионе по-прежнему находится порядка 25-30 тыс. военнослужащих США. "Кроме того, по-настоящему значимым образом меняется геометрия региона", - отметила Карлин. Представитель Пентагона пояснила, что имеет в виду прежде всего нормализацию отношений ряда арабских стран с Израилем, углубление отношений США с рядом государств региона. "Сокращенное военное присутствие" США на Ближнем Востоке - "не столь драматичное", как его порой изображают, убеждена Карлин.

Инциденты в небе над Сирией

Россия и США подписали 20 октября 2015 года меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии.

Как сообщал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов, авиация возглавляемой США международной коалиции с начала текущего года 23 раза допустила опасные сближения с самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России в небе над Сирией, а БПЛА 340 раз нарушили безопасность полетов в Сирии. Только за 27 июля истребители проамериканской антитеррористической коалиции восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии.

Комментируя эту ситуацию, президент России Владимир Путин заявил 29 июля, что Москва готова к "любому сценарию", но "никаких столкновений никто не хочет".

В свою очередь Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входит Сирия, утверждало, что 23 июля российский истребитель в Сирии пролетел в опасной близости от американского беспилотника и, выпустив тепловые ловушки, нанес тому повреждения. Затем 26 июля американские должностные лица обвинили ВКС России в повреждении другого беспилотника над Сирией.