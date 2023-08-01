Алжир предостерег от иностранного военного вмешательства в Нигере

Правительство Алжира подтвердило свою поддержку Мохамеда Базума "как законного президента республики"

РАБАТ, 1 августа. /ТАСС/. Алжир привержен восстановлению конституционного порядка в Нигере и поддерживает Мохамеда Базума в качестве законного президента. Об этом говорится в опубликованном во вторник коммюнике алжирского МИД.

"Алжир подтверждает свою глубокую приверженность восстановлению конституционного порядка в Нигере и соблюдению требований правового государства. В этой связи правительство Алжира подтверждает свою поддержку Мохамеда Базума как законного президента Республики Нигер", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Возвращение к конституционному порядку должно быть в обязательном порядке осуществлено мирными средствами, которые предотвратят дальнейшее сползание братского Нигера и всего региона в проблемы, связанные с отсутствием безопасности и нестабильности, а наши народов - в бедствия и лишения", - подчеркнули в МИД Алжира.

"Поэтому Алжир предостерегает, призывает к благоразумию и сдержанности перед лицом намерений иностранного военного вмешательства, которые, к сожалению, представляются реальными и осуществимыми вариантами, являясь при этом факторами, лишь осложняющими и обостряющими текущий кризис", - говорится в коммюнике.

Алжир - сосед Нигера, имеет с ним общую сухопутную границу протяженностью более 950 км.

26 июля поднявшая мятеж группа военных Нигера объявила по телевидению об отстранении Базума с поста президента страны, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. 28 июля мятежники сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани, возглавивший Национальный совет спасения родины. Во время переворота он возглавлял президентскую гвардию, подразделения которой задержали и продолжают удерживать Базума.