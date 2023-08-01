Атака на гражданские суда и план Киева на случай смерти Зеленского. События вокруг Украины

Украинские власти в ночь на вторник попытались с помощью беспилотников атаковать Москву и использовать катера без экипажей для нападения на российские гражданские суда в Черном море, сообщило Минобороны РФ. Попытки оказались безуспешными, все использованные для атак аппараты были уничтожены.

В Киеве разработали план передачи власти на случай смерти президента Владимира Зеленского, сообщила газета Politico. По ее данным, реальная власть может перейти к группе лиц, в которую войдут ближайшие сподвижники главы государства.

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк признал нарастание проблемы уклонения от мобилизации в ряды вооруженных сил.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки пытались наступать на пяти направлениях - донецком, запорожском, краснолиманском, купянском и южнодонецком, все атаки успешно отражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Суммарные потери противника превысили 720 человек. Уничтожено 3 танка, 12 боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ.

На купянском направлении, по словам Конашенкова, штурмовые отряды Западной группировки российских войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка (ЛНР).

Новые атаки

Киев предпринял попытку атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. Два БПЛА были уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Нарофоминском районах, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий делового центра "Москва-Сити", проинформировало Минобороны России.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, поврежден фасад одной из башен на уровне 21-го этажа. Остекление нарушено на 150 кв. м. Информации о пострадавших нет. Несущие конструкции 50-этажной башни "IQ-квартал" не повреждены, сообщили в экстренных службах.

Кроме того, Киев предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря, тремя безэкипажными катерами. Сопровождавшие транспорт корабли ВМФ России эти катера своевременно обнаружили и уничтожили, проинформировал Конашенков.

В Киеве эти атаки опровергли. "Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты", - заявил агентству Reuters советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

При этом Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. По ее словам, ЕС "не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников".

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, украинцы "сами решают, что выбрать в качестве цели и как применить свои военные возможности", США "определенно не поощряют атаки внутри России" и "уж точно не способствуют" их осуществлению.

Удорожание транзита

Украина с 1 августа на 23,5% повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через свою территорию. Это уже второе увеличение ставки транзита в течение лета.

С начала этого месяца тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на €4 - до €21 за тонну.

Деньги для Киева

Киев в июле привлек в бюджет $5,3 млрд в виде грантов и кредитов от западных партнеров, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его данным, от ЕС Киев получил $1,67 млрд, от Японии и Всемирного банка - $1,5 млрд, от США - $1,25 млрд.

В июне в украинский бюджет поступило от Запада $3 млрд.

План на случай смерти Зеленского

Власти Украины разработали план обеспечения преемственности власти в случае смерти Зеленского, сообщила газета Politico со ссылкой на украинских официальных лиц.

Согласно украинской конституции, при недееспособности президента его обязанности должен будет выполнять спикер парламента Руслан Стефанчук, уточнило издание. Но поскольку он не пользуется большим авторитетом, предполагается, что эти функции будет выполнять группа влиятельных политиков, в которую войдут руководитель офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный.

Как отмечает газета, смерть Зеленского может повлиять на западных союзников Киева, которые были "очарованы его харизмой" и считают его "символом борьбы". Запад может усилить давление на Киев, чтобы тот начал переговоры, считает издание.

Посол в Лондон

Глава Минобороны Украины Резников может быть отправлен в отставку с последующим назначением на должность посла в Великобритании, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, в офисе президента давно обдумывают увольнение действующего главы Минобороны и уже узнавали, как его назначение послом воспримут в Лондоне. "Резников и сам не прочь уйти с должности министра" - добавил депутат.

Проблемы призыва

Администраторов двух Telegram-каналов в Черкасской области приговорили к пяти годам тюрьмы за публикацию информации о местах, где мобильные группы сотрудников центров комплектования раздают повестки о мобилизации, сообщило издание "Страна".

Кроме того, был задержан военком Днепропетровской области по подозрению в незаконном обогащении, сообщила пресс-служба МВД Украины. По данным ведомства, за время военного положения он приобрел и оформил на родных имущество на $350 тыс. Полковнику грозит заключение до 10 лет по статье о незаконном обогащении.

Проблема уклонения от мобилизации в ряды ВСУ нарастает, признал первый замглавы Минобороны Украины Александр Павлюк в эфире телеканала "Рада".