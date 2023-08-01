CNN: США пока не получили от стран Европы план подготовки украинских летчиков на F-16

По данным телеканала, американские власти еще не приняли решения о том, стоит ли направлять пилотов своих ВВС для обучения украинцев

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты еще не получили от европейских стран план подготовки украинских летчиков к полетам на истребителях-бомбардировщиках F-16. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

По его сведениям, до сих пор нет ясности, какие из государств будут участвовать в программе подготовки, несмотря на то, что начало обучения планировалось в этом месяце. Поступила информация, согласно которой США ведут переговоры с Данией и Нидерландами. Помимо этого, американские власти еще не приняли решения о том, стоит ли направлять пилотов своих ВВС для обучения украинцев.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 до конца 2023 года, однако ход боевых действий они не изменят.

Как признал в конце мая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, министр ВВС США Фрэнк Кендалл, предстоящая передача Западом Украине истребителей F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае" несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение".