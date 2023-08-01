США направили партию военной помощи в Молдавию

В американском посольстве сообщили, что оборудование позволит повысить обороноспособность страны

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Посольство США в Кишиневе сообщило о поставке партии военной помощи в Молдавию в рамках договора, подписанного в 2019 году.

"Сегодня состоится поставка военного оборудования, переданного США Национальной армии Республики Молдова", - проинформировало представительство на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Посольство не уточняет, какое именно оборудование направлено в Молдавию. С пояснением позже пообещало выступить Минобороны республики. Сообщается, что оборудование прибудет в республику воздушным транспортом и позволит повысить обороноспособность страны.

По данным американского посольства, за последние несколько десятков лет США по просьбе правительства Молдавии предоставили военную помощь примерно на $123 млн.