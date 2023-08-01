В Астану прибыла делегация талибов для участия в казахстанско-афганском бизнес-форуме

Ее возглавил министр промышленности и торговли во временном правительстве Афганистана Нуриддин Азизи

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), возглавляемая министром промышленности и торговли во временном правительстве Афганистана Нуриддином Азизи, прибыла во вторник в Астану для участия в совместном с Казахстаном бизнес-форуме. Об этом сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"В Казахстан прибыла экономическая делегация во главе с министром торговли страны господином Алхаджи Нуриддином Азизи. В ходе этой поездки будут обсуждены темы транзита, торговли и промышленности, а также состоится обмен мнениями о <...> расширении экономических отношений между двумя странами", - отметил Муджахид.

Власти Казахстана с 3 по 5 августа проведут в Астане совместный с Афганистаном деловой форум. Ожидается, что от афганской стороны участие примут более 150 предпринимателей из разных отраслей экономики, в том числе банков. Во время визита состоятся переговоры с участием руководства министерства торговли и интеграции, компании "Казахэкспорт", банков второго уровня, логистических компаний Казахстана.