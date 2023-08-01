ЕС решил эвакуировать граждан входящих в него стран из Нигера

Там останется только делегация Еврокомиссии, занимающаяся вопросами гуманитарной помощи, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Евросоюз принял решение эвакуировать граждан входящих в него государств из Нигера, где останется только делегация Еврокомиссии, занимающаяся вопросами гуманитарной помощи.

Об этом написал в своем блоге на сайте внешнеполитической службы сообщества верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы приняли решение репатриировать выходцев из европейских стран из Нигера, и мы уже ведем эту операцию. Группы Еврокомиссии, занимающиеся вопросами гуманитарной помощи, пока остаются на месте", - проинформировал он.