1 августа, 17:32,
обновлено 1 августа, 17:50
Попытка госпереворота в Нигере

ЕС решил эвакуировать граждан входящих в него стран из Нигера

Там останется только делегация Еврокомиссии, занимающаяся вопросами гуманитарной помощи, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Евросоюз принял решение эвакуировать граждан входящих в него государств из Нигера, где останется только делегация Еврокомиссии, занимающаяся вопросами гуманитарной помощи.

Читайте также
Опасность интервенции и антифранцузский протест. Что происходит в Нигере после переворота

Об этом написал в своем блоге на сайте внешнеполитической службы сообщества верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы приняли решение репатриировать выходцев из европейских стран из Нигера, и мы уже ведем эту операцию. Группы Еврокомиссии, занимающиеся вопросами гуманитарной помощи, пока остаются на месте", - проинформировал он. 

Теги:
НигерБоррель, ЖозепПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация