ООН надеется на мирное урегулирование ситуации в Нигере

Экономическое сообщество стран Западной Африки ранее пригрозило принять меры вплоть до использования силы, если за неделю не удастся договориться с мятежниками о возвращении президента страны Мохамеда Базума к власти

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантос Симао выразил надежду, что ситуация в Нигере будет урегулирована без применения силы.

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования силы, если за неделю не удастся договориться с мятежниками о возвращении президента страны Мохамеда Базума к власти. "Этот [недельный] период, по-моему мнению, является попыткой дать время на мирное урегулирование. Предпринимаются усилия по этому направлению. Надеюсь, что применение силы не будет необходимо", - сказал спецпредставитель ООН.