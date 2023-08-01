В Киеве опровергли информацию Politico о наличии плана на случай смерти Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что наличие таких слухов вызывает вопросы к тем представителям власти, кто общается с зарубежной прессой и предоставляет подобные сведения

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Информация американской газеты Politico о том, что на Украине разработан план обеспечения преемственности власти в случае смерти президента Владимира Зеленского, является некорректной. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать", - отметил он в эфире телеканала "Рада". Данилов добавил, что наличие таких слухов вызывает вопросы к тем представителям власти, кто общается с зарубежной прессой и предоставляет подобные сведения.

Ранее Politico со ссылкой на украинских официальных лиц сообщала, что в случае смерти или недееспособности Зеленского его функции будет исполнять группа влиятельных политиков, в которую войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Газета отмечала, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, к которому перейдут президентские полномочия согласно украинской конституции, не пользуется большим авторитетом.

По данным Politico, смерть Зеленского может повлиять на западных союзников Киева, которые были "очарованы его харизмой" и считают его "символом борьбы". Запад может усилить давление на Киев, чтобы тот начал переговоры, считает издание.