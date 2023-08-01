1 августа, 17:42

В Киеве опровергли информацию Politico о наличии плана на случай смерти Зеленского

Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что наличие таких слухов вызывает вопросы к тем представителям власти, кто общается с зарубежной прессой и предоставляет подобные сведения

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Информация американской газеты Politico о том, что на Украине разработан план обеспечения преемственности власти в случае смерти президента Владимира Зеленского, является некорректной. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Читайте также
Атака на гражданские суда и план Киева на случай смерти Зеленского. События вокруг Украины

"Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать", - отметил он в эфире телеканала "Рада". Данилов добавил, что наличие таких слухов вызывает вопросы к тем представителям власти, кто общается с зарубежной прессой и предоставляет подобные сведения.

Ранее Politico со ссылкой на украинских официальных лиц сообщала, что в случае смерти или недееспособности Зеленского его функции будет исполнять группа влиятельных политиков, в которую войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Газета отмечала, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, к которому перейдут президентские полномочия согласно украинской конституции, не пользуется большим авторитетом.

По данным Politico, смерть Зеленского может повлиять на западных союзников Киева, которые были "очарованы его харизмой" и считают его "символом борьбы". Запад может усилить давление на Киев, чтобы тот начал переговоры, считает издание. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация