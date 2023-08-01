Госдепартамент передал приглашение Ван И посетить Вашингтон

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что вопрос о том, принято ли приглашение, надо адресовать Китаю

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк передал во вторник на встрече в Вашингтоне главе департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао приглашение главе МИД КНР Ван И посетить США. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Помощник госсекретаря Критенбринк передал официальное приглашение Ван И", - сказал представитель Госдепартамента. Миллер добавил, что вопрос о том, принято ли приглашение, надо адресовать Китаю.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен передал приглашение посетить США бывшему главе МИД КНР Цинь Гану, но с того времени этот пост уже вновь занял Ван И.