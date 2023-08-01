В Варшаве сообщили о нарушении белорусскими вертолетами воздушных границ Польши

В связи с этим в МИД Польши вызвали поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского

ТАСС, 1 августа. Два белорусских вертолета нарушили польские воздушные границы, в связи с чем в МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте польского внешнеполитического ведомства.

"В связи с вторжением в воздушное пространство Польши двух белорусских вертолетов 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах Белоруссии", - отмечается в тексте.

Согласно сообщению, МИД Польши заявил решительный протест и призвал белорусскую сторону оперативно и подробно разъяснить обстоятельства инцидента. "Польская сторона подчеркнула, что произошедшее рассматривается как еще один элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает, что Белоруссия воздержится от такого рода действий", - добавили в ведомстве.

Как проинформировало в свою очередь польское министерство обороны, в свете нынешнего инцидента Варшава приняла решение направить больше военнослужащих и боевых вертолетов на границу с Белоруссией.