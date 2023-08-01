ЕС поддержит все решения ECOWAS по восстановлению конституционного порядка в Нигере

Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки ранее заявили, что не исключают применения военной силы против республики

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Евросоюз поддержит для восстановления конституционного порядка в Нигере все решения лидеров Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), которые ранее заявили, что не исключают применения военной силы против Нигера. Об этом написал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем блоге на официальном сайте дипслужбы ЕС.

"В дальнейшем мы поддержим все решения, принятые главами государств региона в рамках ECOWAS для восстановления конституционного порядка в Нигере", - заявил Боррель.

Ранее его пресс-секретарь Набила Массрали, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Брюсселе, заявила, что ЕС не получал пока никаких запросов о военной помощи для ECOWAS, но готов их рассмотреть, если получит.