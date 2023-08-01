СМИ: Макрон недоволен работой внешней разведки после переворота в Нигере

По данным Le Canard Enchaine, французский лидер "был в ярости"

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе недавнего заседания совета безопасности страны заявил о своем крайнем недовольстве работой Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) на фоне военного переворота в Нигере. Об этом сообщила газета Le Canard Enchaine в Twitter.

По ее информации, глава государства "был в ярости" из-за того, что разведка не смогла предвидеть переворот в этой африканской стране. "Нигер после Мали - это уже слишком!" - приводит газета слова президента.

26 июля поднявшая мятеж группа военных Нигера объявила по телевидению об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции и запрете политической деятельности партий. 28 июля они сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани. Во время переворота он возглавлял президентскую гвардию, подразделения которой задержали и продолжают удерживать Базума.

С тех пор в столице страны регулярно проходят манифестации в поддержку мятежников, на которых звучат антифранцузские лозунги, некоторые участники разворачивают российские флаги. Как сообщило агентство AFP, крупная демонстрация проходила 30 июля перед зданием посольства Франции в столице Нигера - городе Ниамей. Протестующие выступали, в частности, против присутствия на территории страны иностранных войск. По данным радиостанции France Info, некоторые участники манифестации попытались поджечь двери здания.

Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан и загранучреждения, пообещав дать решительный ответ, если такие инциденты произойдут.