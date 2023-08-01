1 августа, 18:02,
обновлено 1 августа, 18:41

США намерены провести 24 августа заседание СБ ООН по Украине

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщил, что Москва не поддержала предложенную Вашингтоном программу работы Совбеза

ООН, 1 августа. /ТАСС/. США в качестве председателя Совета Безопасности ООН намерены созвать 24 августа заседание по Украине. Об этом говорится в документе, озаглавленном "Запланированная программа председательства".

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва не поддержала предложенную Вашингтоном программу работы Совбеза.

Первого числа каждого месяца новый председатель публикует программу работы, которая должна получить одобрение других членов СБ. Она не носит обязательного характера и не предполагает проведения заседаний именно в те дни и по тем вопросам, которые в ней зафиксированы. На практике председатель назначает каждое заседание отдельно, независимо от программы. Таким образом, обычно утверждение этого документа носит формальный характер. 

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