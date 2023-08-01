В МИД Польши вызвали посла Украины в связи с высказываниями Киева

Замруководителя офиса украинского президента Андрей Сибига ранее назвал безосновательным и "равнозначным вероломству" заявление руководителя бюро международной политики Марчина Пшидача о том, что Киев получил от Варшавы большую помощь

ТАСС, 1 августа. Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч был вызван в МИД Польши. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице польского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"В связи с высказываниями представителей украинских властей в МИД был приглашен посол Украины в Польше", - указывается в тексте.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко проинформировал, что 1 августа в украинский МИД "был приглашен посол Республики Польша Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя бюро международной политики Марчина Пшидача". По его словам, "во время встречи было отмечено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".

Пшидач 31 июля в эфире польского телевидения заявил, что Украина действительно получила от Польши большую помощь и "было бы хорошо, если бы она начала ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины".

Вечером в тот же день заместитель руководителя офиса украинского президента Андрей Сибига назвал это заявление безосновательным и "равнозначным вероломству".