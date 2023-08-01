1 августа, 18:09

В Госдепе сообщили, что США обсуждали с талибами возобновление полетов

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы борьбы с терроризмом и наркотиками, а также освобождение заключенных американских граждан

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Вопрос возобновления полетов в Афганистан обсуждался на встрече представителей США и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Дохе. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Среди обсуждавшихся вопросов было возобновление полетов, борьба с терроризмом, борьба с наркотиками, освобождение заключенных американских граждан", - сказал он.

Большинство авиакомпаний мира прекратило полеты в аэропорт Кабула после прихода к власти талибов в августе 2021 года. 

Теги:
АфганистанСША
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация