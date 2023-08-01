1 августа, 18:11,
обновлено 1 августа, 18:32
Военная операция на Украине

США заявили о готовности провести в августе несколько заседаний по Украине в Совбезе ООН

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы провести в августе несколько дополнительных заседаний по Украине в Совете Безопасности ООН. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции по случаю перехода председательства в СБ ООН в августе к Соединенным Штатам.

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"Мы без колебаний созовем дополнительные заседания [по Украине] <...>, а также по другим вопросам международного мира и безопасности в течение месяца в случае необходимости", - сказала она. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
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