США заявили о готовности провести в августе несколько заседаний по Украине в Совбезе ООН

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы провести в августе несколько дополнительных заседаний по Украине в Совете Безопасности ООН. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции по случаю перехода председательства в СБ ООН в августе к Соединенным Штатам.

"Мы без колебаний созовем дополнительные заседания [по Украине] <...>, а также по другим вопросам международного мира и безопасности в течение месяца в случае необходимости", - сказала она.