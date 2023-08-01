Парламент Ливии заявил, что миссия ООН в стране превышает свои полномочия

В комитете Палаты представителей по иностранным делам отметили, что "мандат UNSMIL ограничивается предоставлением консультаций по запросу, содействием встречам ливийских сторон и предоставлением необходимой материально-технической поддержки"

КАИР, 1 августа. /ТАСС/. Ливийская Палата представителей (парламент) выступила с критикой действий миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (UNSMIL), которая объявила о консенсусе парламента и Высшего государственного совета по дорожной карте для избрания нового правительства. Об этом говорится в заявлении комитета Палаты представителей по иностранным делам.

"То, что было сделано миссией, является нарушением специальным представителем генерального секретаря ООН Абдулаем Батили своих полномочий. Мандат UNSMIL ограничивается предоставлением консультаций по запросу, содействием встречам ливийских сторон и предоставлением необходимой материально-технической поддержки", - приводит заявление комитета телеканал Libya Al Ahrar.

Как объяснили в парламенте, "заявление о консенсусе между двумя сторонами вводит в заблуждение", а у "миссии отсутствует правильное понимание хода событий". "Миссия ООН со своей предвзятой позицией выходит за рамки важного ливийского консенсуса по объединению исполнительной власти", - говорится в заявлении. Палата представителей подчеркнула, что "двумя основными сторонами в политическом диалоге являются парламент и Госсовет".

Заявления главы миссии ООН неоднократно вызывали недоумение как парламента, так и Госсовета Ливии. Палата представителей, комментируя высказывания и инициативы Батили, несколько раз заявляла, что не приемлет "иностранного и международного вмешательства во внутренние дела Ливии".

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и Правительство национального единства под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.