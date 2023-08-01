Вице-президент США обсудит с премьером Монголии добычу минералов

Камала Харрис также рассмотрит с Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ вызовы, которые, по мнению Вашингтона, исходят от Китая

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис планирует обсудить с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ на предстоящей в среду встрече в том числе вопросы, связанные с добычей важнейших полезных ископаемых, а также вызовы, которые, по мнению Вашингтона, исходят от Китая. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Можете ожидать, что вице-президент и премьер-министр обсудят полный спектр вопросов, особенно касающихся этой части света. И, конечно, тема критически важных полезных ископаемых будет частью этого обсуждения. Как и сохраняющиеся вызовы всему региону со стороны КНР", - заявил сотрудник СНБ.

Глава правительства Монголии посетит 2-6 августа США, встретится в Вашингтоне с Харрис. Ранее источник в правительстве Монголии сообщил ТАСС, что премьер планирует обсудить с американской стороной сотрудничество в области космоса, прямого авиасообщения, возобновляемой энергетики и борьбы с коррупцией. Предполагается, что стороны должны рассмотреть возможность инвестиций США в проекты Монголии в сфере возобновляемой энергетики.

По мнению газеты Politico, США ищут в Монголии замену критически важному минеральному сырью из Китая.