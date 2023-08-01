Пхеньян ответил на запрос о сбежавшем в КНДР военнослужащем США

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему нечего сказать о каком-либо существенном прогрессе

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Пхеньян ответил на запрос Вашингтона относительно сбежавшего в КНДР американского военнослужащего Трэвиса Кинга. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"У меня нет новостей касательно статуса рядового Кинга. Я могу сказать то, что вы уже слышали: Командование ООН действительно установило связь по отлично налаженным каналам <...>. Могу подтвердить, что КНДР ответила Командованию ООН. Однако мне нечего сказать о каком-либо существенном прогрессе. Так что я бы направил вас к Командованию ООН за дальнейшими деталями", - заявил представитель Министерства обороны США.

Его спросили, о каком по счете контакте с КНДР по этому вопросу идет речь. Райдер пояснил, что со стороны Командования ООН был направлен один запрос, на который теперь был получен ответ. "Так что был один, не два [ответа]. Первый раз мы связались с ними, а теперь мы получили обратную связь и подтверждение [получения запроса Северной Кореей]", - добавил пресс-секретарь.

18 июля Министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, военного должны были доставить из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания.

Во время Корейской войны в 1950 году было создано Объединенное командование многонациональных вооруженных сил под эгидой США, воевавших в Корее под флагом ООН. Чтобы придать более законный вид своим военным действиям, в Вашингтоне в одностороннем порядке переименовали Объединенное командование в Командование ООН (UNC). Его штаб-квартира расположена в городе Пхёнтхэк, в 65 км к югу от Сеула. В обязанности UNC входит надзор за соблюдением условий перемирия от 1953 года между КНДР и Республикой Корея.