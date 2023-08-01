1 августа, 18:37,
обновлено 1 августа, 19:20

Постпред США утверждает, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки

Иван Ноябрев/ ТАСС
© Иван Ноябрев/ ТАСС

Линда Томас-Гринфилд добавила, что США "пока не видели каких-либо свидетельств этого"

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила с утверждением, что обладает информацией, согласно которой Россия готова вести переговоры о возобновлении зерновой сделки.

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"Нам сказали, что они [россияне] готовы вернуться к обсуждениям [зерновой сделки], - сообщила она на пресс-конференции по случаю перехода в августе председательства в Совете Безопасности ООН к США. - Мы пока не видели каких-либо свидетельств этого".

Вместе с тем, по мнению Томас-Гринфилд, шансов на возвращение к сделке немного. "Я продолжаю надеяться, однако надежды осталось мало", - сказала она. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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