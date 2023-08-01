Постпред США утверждает, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки

Линда Томас-Гринфилд добавила, что США "пока не видели каких-либо свидетельств этого"

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила с утверждением, что обладает информацией, согласно которой Россия готова вести переговоры о возобновлении зерновой сделки.

"Нам сказали, что они [россияне] готовы вернуться к обсуждениям [зерновой сделки], - сообщила она на пресс-конференции по случаю перехода в августе председательства в Совете Безопасности ООН к США. - Мы пока не видели каких-либо свидетельств этого".

Вместе с тем, по мнению Томас-Гринфилд, шансов на возвращение к сделке немного. "Я продолжаю надеяться, однако надежды осталось мало", - сказала она.