МИД Армении осудил попытку дискредитации Красного Креста Азербайджаном

Глава ведомства Арарат Мирзоян "подчеркнул важность должного и непрерывного обеспечения в сложившихся условиях деятельности МККК"

ЕРЕВАН, 1 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонной беседе с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер осудил попытки Азербайджана помешать осуществлению гуманитарной деятельности организации и дискредитировать ее. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

"1 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. Министр Мирзоян подчеркнул важность должного и непрерывного обеспечения в сложившихся условиях деятельности МККК - единственной международной гуманитарной организации, имеющей доступ в Нагорный Карабах, а также осудил попытки Азербайджана помешать осуществлению гуманитарной деятельности МККК и дискредитировать ее", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили гуманитарный кризис, сложившийся в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, отмечается в сообщении. Мирзоян подчеркнул необходимость снятия блокады Лачинского коридора, срочного обеспечения жителей Нагорного Карабаха продовольствием, медикаментами и другими предметами первой необходимости.

Глава внешнеполитического ведомства Армении коснулся вопроса похищения 29 июля пограничной службой Азербайджана Вагифа Хачатряна, имеющего серьезные проблемы со здоровьем и перевозимого из Нагорного Карабаха в Армению с целью лечения. Министр оценил этот поступок как вероломный и неприемлемый, идущий вразрез с нормам международного гуманитарного права и направленный на проведение этнической чистки в отношении населения Нагорного Карабаха.