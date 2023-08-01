Минск назвал надуманными заявления Варшавы о нарушении границы вертолетами белорусских ВВС

По данным Минобороны Белоруссии, нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-8 и Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. Об этом говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", - подчеркнули в военном ведомстве.

В Минобороны обратили внимание на то, что еще с утра оперативное командование Вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы. "А к вечеру, видимо посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами", - заявили в Минобороны Белоруссии.

Ранее Минобороны Польши заявило о решении направить больше военнослужащих и боевых вертолетов на границу с Белоруссией после нарушения белорусскими вертолетами воздушных границ страны. Согласно сообщению оборонного ведомства, польская сторона проинформировала НАТО об инциденте.