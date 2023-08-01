Венгрия считает, что администрация США мстит ей за несговорчивость

Соединенные Штаты ранее приняли решение ужесточить для венгерских граждан условия безвизового въезда на американскую территорию

БУДАПЕШТ, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает, что администрация США стремилась отомстить венграм, когда принимала решение ужесточить для них условия безвизового въезда на американскую территорию. Об этом заявило Министерство внутренних дел Венгрии, комментируя новые правила поездок венгерских граждан в Соединенные Штаты.

"США потребовали от Венгрии сведения о венграх, находящихся в других странах и имеющих двойное гражданство, но им было отказано в такой информации, поскольку ее передача кому-либо поставила бы под угрозу безопасность венгров за рубежом. Именно поэтому администрация [президента США] Джо Байдена сейчас мстит венграм", - говорится в заявлении МВД, переданном в информационное агентство MTI.

Ранее посольство США в Будапеште заявило, что "в период с 2011 по 2020 год правительство Венгрии в рамках упрощенной процедуры натурализации предоставило венгерское гражданство почти 1 млн человек, не приняв адекватных мер безопасности для проверки их личности". В связи с этим власти США с 1 августа изменили процедуру использования Программы безвизового въезда для всех владельцев венгерских паспортов. Эта программа разрешает гражданам 40 стран, в том числе членов Евросоюза, приезжать в США без визы на срок до 90 дней в деловых или туристических целях.

"Сегодня мы уведомили правительство Венгрии о том, что срок действия электронного разрешения на въезд (ESTA) для владельцев венгерских паспортов сокращается с двух лет до одного года. Кроме того, срок действия ESTA для владельцев венгерских паспортов будет ограничен однократным использованием", - говорится в заявлении, размещенном на сайте дипломатического представительства США.

Ограничения вступают в силу немедленно и будут действовать до тех пор, пока Венгрия не устранит обеспокоенность американских властей. Ранее венгерское правительство подтверждало, что за последние годы предоставило гражданство более чем миллиону человек из числа этнических венгров, проживающих в соседних странах, в том числе в Румынии, Словакии, Сербии, а также в Закарпатской области Украины.