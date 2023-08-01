Военные США в Нигере приостановили сотрудничество с ВС этой страны

В Белом доме ранее сообщили, что в стране находятся около 1 тыс. американских военных

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Военные США приостановили сотрудничество с Вооруженными силами Нигера из-за переворота в стране. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Что касается сотрудничества в сфере безопасности, эта работа приостановлена в свете происходящего, но мы, конечно, поддерживаем тесные контакты с нашими коллегами в Нигере из числа военных", - сказал он. "Мы по-прежнему поддерживаем контакты с нигерийскими вооруженными силами, но то, что касается, к примеру, подготовки и тому подобного, приостановлено", - пояснил Райдер.

"Сейчас есть все основания считать, что нет никакой угрозы военным США или американским гражданам", - сказал пресс-секретарь Пентагона. На вопрос о том, верно ли, что никто из американских военных не покинул Нигер в свете переворота, Райдер ответил утвердительно.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что в Нигере находятся около 1 тыс. военных США.