Самолеты и дроны коалиции за сутки 14 раз нарушили воздушное пространство Сирии

По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Олега Гуринова, "авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Летательные аппараты международной коалиции во главе с США за сутки 14 раз нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, отмечается рост количества нарушений воздушного пространства Сирии. За сутки зафиксировано 14 нарушений двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Рафаль", парой истребителей F-35, парой истребителей "Тайфун", одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W коалиции", - информировал Гуринов.

По его данным, за сутки со стороны коалиции зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - заключил Гуринов.