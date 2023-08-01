Алиев: отношения Азербайджана и России не претерпели больших изменений после начала СВО

По словам президента Азербайджана, отношения остаются сбалансированными

БАКУ, 1 августа. /ТАСС/. Отношения между Баку и Москвой остаются сбалансированными, они мало изменились после начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

"Что же касается Азербайджана, то здесь мало что изменилось, так как наши отношения с Россией и так были сбалансированными. Они основывались на признании национальных интересов и, конечно, территориальной целостности и суверенитета друг друга", - ответил он на соответствующий вопрос.

Президент отметил, что именно РФ, а не США или ЕС, выступила посредником, способствовавшим прекращению боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. "Мои первые встречи с армянским коллегой [премьер-министром Николом Пашиняном] были организованы Россией в России", - напомнил Алиев.

В июле на Глобальном медиафоруме в городе Шуша азербайджанский лидер, отвечая на вопрос ТАСС, выразил уверенность, что будущее российско-азербайджанских отношений окажется таким же позитивным, как на протяжении всех лет сотрудничества.