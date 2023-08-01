Суд на Украине заочно арестовал экс-депутата от ОПЗЖ по обвинению в госизмене

По версии следствия, Вадим Рабинович с 2019 по 2021 год делал заявления, которые якобы "несли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего депутата от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича. Об этом сообщило издание "Зеркало недели".

26 июля Генпрокуратура Украины возбудила против него дело о госизмене. По версии следствия, будучи народным депутатом Украины, Рабинович с 2019 по 2021 год делал многочисленные заявления, которые якобы "несли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины". Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Рабиновича и несколько оппозиционных политиков.

После начала СВО власти Украины начали массово возбуждать уголовные дела против "пророссийски настроенных" политиков и журналистов, писателей, священников и других граждан. По данным бывшего лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, уже открыто более 17 тыс. таких дел, причем людей обвиняют в "государственной измене", что предполагает до 15 лет лишения свободы. Помимо ОПЗЖ, на Украине запрещены более десятка партий, в том числе бывшая правящая Партия регионов и компартия.

Местные СМИ отмечают, что впоследствии под видом борьбы с "изменниками" власти страны начали травлю своих политических оппонентов. В частности, дело по этой же статье возбуждено против экс-президента Петра Порошенко, которого считают одним из вероятных соперников Зеленского на ближайших выборах.