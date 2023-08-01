В США прокомментировали утверждения Варшавы о нарушении Белоруссией границы Польши

Власти Соединенных Штатов заявили о готовности взаимодействовать с союзниками для защиты территории стран НАТО

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Власти США готовы взаимодействовать с союзниками для защиты территории стран Североатлантического альянса. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя утверждения Варшавы о нарушении границы Польши вертолетами Ми-8 и Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии.

"Сейчас нечего объявить о каких-либо дополнительных изменениях расстановки сил в НАТО, - сказал он, отвечая на вопрос журналиста. - Что касается обороны Польши, я бы направил вас в польское министерство обороны".

"Помимо этого я лишь отмечу, что мы и далее будем очень серьезно относиться к безопасности НАТО и продолжим взаимодействовать с союзниками по НАТО, чтобы гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО остается в безопасности", - добавил Райдер.

Минск ранее заявил, что обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-8 и Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии являются надуманными. Как указали в Минобороны Белоруссии, Варшава выступила с этими утверждениями для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.