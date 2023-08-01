По словам главы армянского правительства, он хотел бы, чтобы гражданские общества Армении и Азербайджана требовали от своих кабминов мирной повестки

ЕРЕВАН, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соперничество между Россией и Западом не связано с Арменией напрямую.

"Напомню, все это соперничество между державами не связано с нами напрямую. Вам известно о работе Минской группы ОБСЕ, которая была создана для решения карабахского конфликта. Но с 24 февраля 2022 года страны - сопредседатели группы просто перестали взаимодействовать. Отсюда и все проблемы", - сказал он в интервью каналу Euronews, отвечая на вопрос, не раздражает ли традиционного регионального посредника Россию то, что Запад играет в регионе все более значительную роль.

На вопрос, что он может пожелать простым людям в Азербайджане, глава армянского правительства ответил, что хотел бы, чтобы гражданские общества Армении и Азербайджана требовали от своих правительств мирной повестки.