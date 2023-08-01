Премьер Польши раскритиковал вызов посла республики в МИД Украины

По мнению Матеуша Моравецкого, вызов Бартоша Цихоцкого "не должен был состояться"

ТАСС, 1 августа. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике инцидент с вызовом посла его страны в МИД Украины. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

По мнению главы правительства, вызов польского посла, "оказавшегося единственным [из глав иностранных дипмиссий], кто остался в Киеве" в день начала российской специальной военной операции, в украинский МИД "не должен был состояться". "В международной политике в условиях продолжающейся войны, принимая во внимание огромную поддержку, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно", - подчеркнул Моравецкий. "Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность, и интересы ни одной другой страны никогда не будут преобладать над интересами Республики Польша", - добавил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко проинформировал, что 1 августа в украинский МИД "был приглашен посол Республики Польша Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя бюро международной политики Марчина Пшидача". По его словам, "во время встречи было отмечено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В свою очередь польский МИД тоже сообщил о вызове посла Украины в Варшаве "в связи с высказываниями представителей украинских властей".

Пшидач 31 июля в эфире польского телевидения заявил, что Украина действительно получила от Польши большую помощь и "было бы хорошо, если бы она начала ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины". Вечером в тот же день заместитель руководителя офиса украинского президента Андрей Сибига назвал это заявление безосновательным и "равнозначным вероломству".