МИД Швеции поддерживает контакты с генконсульством в Стамбуле после инцидента в Измире

В ведомстве не сообщили, какие меры безопасности принимаются

СТОКГОЛЬМ, 1 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Швеции находится в тесном контакте с генконсульством в Стамбуле после инцидента со стрельбой в Измире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство иностранных дел может подтвердить инцидент и находится в тесном диалоге с генеральным консульством в Стамбуле и нашими сотрудниками. Генеральное консульство, в свою очередь, находится в контакте с почетным консульством в Измире и местными властями, - пояснили в МИД. - Генеральный консул Швеции завтра едет в Измир, чтобы ознакомиться с ситуацией и выразить свое участие. Подозреваемый преступник задержан, турецкая полиция расследует инцидент".

МИД не комментирует картину угроз, которая существует в отношении своего представительства, или то, какие меры безопасности принимаются.

Как передавал новостной портал Mynet, нападение было совершено на консульство Швеции в Измире. Телеканал Haberturk уточнял, что речь идет о почетном консульстве. Человек, атаковавший дипмиссию, оказался психически неуравновешенным, начато расследование преступления.

В последние месяцы отношения между Турцией и Швецией, которая ожидает одобрения турецким парламентом ее заявки на вступление в НАТО, обострились на фоне акций сожжения Корана в Стокгольме. Анкара крайне болезненно реагирует на подобные инциденты в странах Европы. 30 июля глава турецкого МИД Хакан Фидан в телефонном разговоре со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом сообщил, что ожидает от королевства конкретных шагов для недопущения акций, направленных на осквернение священной для мусульман книги.