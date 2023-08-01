Саудовская Аравия предоставит экономическую помощь Йемену в размере $1,2 млрд

Как сообщило Саудовское агентство печати, средства предназначены для покрытия дефицита бюджета, выплаты заработной платы гражданам, занятым в госсекторе, а также для обеспечения продовольственной безопасности

ДУБАЙ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии одобрили предоставление экономической помощи Йемену в размере $1,2 млрд. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Выделенные средства предназначены для покрытия дефицита бюджета, выплаты заработной платы гражданам, занятым в государственном секторе, а также для обеспечения продовольственной безопасности. Инициатива обусловлена стремлением королевства "обеспечить безопасность, стабильность и развитие братского йеменского народа, внести вклад в укрепление экономики страны и поддержать покупательную способность граждан", отмечает агентство.

В конце февраля Саудовская Аравия разместила депозит в Центральном банке Йемена в размере $1 млрд в качестве меры поддержки экономики страны. В ноябре прошлого года Арабский валютный фонд со штаб-квартирой в Абу-Даби и правительство Йемена подписали соглашение на сумму $1 млрд, эти средства были направлены на реализацию программы экономических реформ.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. По данным ООН, более 24 млн йеменцев (примерно 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.