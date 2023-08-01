США разработают проект резолюции СБ ООН для развертывания сил Кении в Гаити

Как отметила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, Соединенные Штаты "приветствуют решение Кении возглавить многонациональные силы"

ООН, 1 августа. /ТАСС/. США подготовят резолюцию СБ ООН по поддержке инициативы по созданию миссии содействия безопасности в Гаити во главе с Кенией. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции по случаю перехода председательства в СБ ООН в августе к Соединенным Штатам.

"Мы приветствуем решение Кении возглавить многонациональные силы. Мы будем работать над резолюцией в поддержку этих усилий", - сказала она. "Мы будем работать над резолюцией, которая даст Кении то, что ей нужно для установления присутствия в Гаити", - добавила Томас-Гринфилд.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что идея о формировании миссии по содействию безопасности в Гаити под руководством Кении требует обсуждения.

29 июля глава МИД Кении Альфред Мутуа сообщил в Twitter, что африканская республика по просьбе группы стран "Друзей Гаити" согласилась "положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы в Гаити". Кения обязалась направить в страну на расстоянии около 12 тыс. км 1 тыс. полицейских "для оказания помощи в обучении и содействия гаитянской полиции в восстановлении нормальной жизни в стране и защите стратегических объектов". Министр указал, что задействует миротворцев после "получения мандата от Совета Безопасности ООН и осуществления других конституционных процессов в Кении". По итогам работы кенийской оценочной миссии будут определены мандат и "оперативные требования миссии".

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Значительную силу на острове составляют различные вооруженные группировки.

СБ ООН уже рассматривал осенью 2022 года возможность отправки вооруженной миссии в Гаити, однако страны организации не проявили к этой инициативе интереса. Секретариат ООН не хочет создавать миссию самостоятельно, потому что к миротворцам организации в Гаити сохраняется плохое отношение из-за их роли в начале первой эпидемии холеры в 2010 году. Миротворцев ООН также обвиняли в сексуальной эксплуатации населения. 6 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам визита в Гаити призвал к созданию миссии по обеспечению безопасности, которая не будет связана с ООН.